Ultime Notizie Roma del 19-09-2020 ore 11 | 10

(Di sabato 19 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio chiusura di campagna elettorale ieri sera per le elezioni regionali in Liguria Marche Puglia Toscana Val d’Aosta Campania e Veneto e il referendum sul taglio dei parlamentari il MoVimento 5 Stelle punta sul Sì al referendum Scommettendo sul futuro della sua leadership Zingaretti tiene alta la sfida Salvini al Italia viva di Renzi il segretario del PD parla Macerata sottolineando la valenza politica del voto regionale ma non del referendum Salvini sfida la sinistra a Cascina ho difeso il paese da ministro e lo difenderò da premier dici a pochi metri dal fondatore del PD elettronica esorta difendere la Toscana 5 Stelle schierano per l’occasione di Battista a Bari che invoca Stati Generali per una nuova agenda politica di Mario ...

SUSA. Per importanti lavori di adeguamento della galleria Prapontin, la seconda per lunghezza dell'intera autostrada del Fréjus, la carreggiata in direzione Francia dell'autostrada Torino-Bardonecchia ...Lo spettro di un lockdown nazionale bis torna ad allungarsi, almeno come minaccia, sul Regno Unito, alle prese come molti altri Paesi - europei e non - con un rimbalzo allarmante di contagi da coronav ...Sono quasi trascorsi sette lunghi anni dall'incidente occorso a Michael Schumacher sulle piste da sci: da quel momento in poi la vita del sette volte campione del mondo in Formula Uno è stata letteral ...