Turatevi il naso: non lo fate per Giani ma pensando a Sant'Anna di Stazzema (Di sabato 19 settembre 2020) Io lo so che qualcuno non gradirà. E che il discorso sul voto utile alla fine può risultare indigesto.Ma parliamo di un sistema elettorale a un turno, e quindi con molte pecche rispetto a quello dei ... Leggi su globalist (Di sabato 19 settembre 2020) Io lo so che qualcuno non gradirà. E che il discorso sul voto utile alla fine può risultare indigesto.Ma parliamo di un sistema elettorale a un turno, e quindi con molte pecche rispetto a quello dei ...

marcotravaglio : Le Regionali di domenica e lunedì sono nelle mani dell’unico partito che non rischia di vincerle: i 5Stelle. Non pa… - Satryland59 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Pincopanco999 : RT @carlakak: A.Di Battista a Bari per Antonella Laricchia; 'A quelli che dicono date un voto utile, turatevi il naso, risponderei... Ma pe… - SPQR76070136 : RT @carlakak: A.Di Battista a Bari per Antonella Laricchia; 'A quelli che dicono date un voto utile, turatevi il naso, risponderei... Ma pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Turatevi naso Cari elettori M5s, alle Regionali turatevi il naso Il Fatto Quotidiano Turatevi il naso: non lo fate per Giani ma pensando a Sant'Anna di Stazzema

Io lo so che qualcuno non gradirà. E che il discorso sul voto utile alla fine può risultare indigesto.?Ma parliamo di un sistema elettorale a un turno (e quindi con molte pecche rispetto a quello dei ...

ELEZIONI REGIONALI PUGLIA/ Emiliano-Fitto, Travaglio fa il Montanelli in aiuto del Pd

“Turatevi il naso e votate disgiunto”, sostiene ieri nel suo editoriale Marco Travaglio, rivolto al suo pubblico privilegiato, il popolo dei 5 Stelle. Un invito esplicito a non perdersi in chiacchiere ...

Elezioni regionali, nei 5 Stelle le spinte per il voto disgiunto. Ma i vertici: «Mai»

ROMA «Turatevi il naso e votate disgiunto». Non si sa se Indro Montanelli, di cui Marco Travaglio si professa discepolo, avrebbe apprezzato il nuovo appello in chiave Pd: allora era il 1976, il Pci ri ...

Io lo so che qualcuno non gradirà. E che il discorso sul voto utile alla fine può risultare indigesto.?Ma parliamo di un sistema elettorale a un turno (e quindi con molte pecche rispetto a quello dei ...“Turatevi il naso e votate disgiunto”, sostiene ieri nel suo editoriale Marco Travaglio, rivolto al suo pubblico privilegiato, il popolo dei 5 Stelle. Un invito esplicito a non perdersi in chiacchiere ...ROMA «Turatevi il naso e votate disgiunto». Non si sa se Indro Montanelli, di cui Marco Travaglio si professa discepolo, avrebbe apprezzato il nuovo appello in chiave Pd: allora era il 1976, il Pci ri ...