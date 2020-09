Tarassaco | una pianta con diverse proprietà benefiche

Leggi su chedonna

(Di sabato 19 settembre 2020) Ilè unaconproprietà, si può utilizzare in modi diversi, ma presenta anche delle controindicazioni, scopriamole. Ilo dente di leone, è unaerbacea facilmente reperibile in erboristeria largamente utilizzata per la preparazione di tisane. Infatti apporta diversi benefici, un alleato in caso di problemi digestivi e urinari, … L'articolo: unaconproprietàè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it