Suarez Juventus, colpo di scena: possibile accordo per gennaio (Di sabato 19 settembre 2020) Suarez Juventus – Salvo sorprese, sarà Edin Dzeko il centravanti della Juventus nella stagione che sta per iniziare. accordo raggiunto con il giocatore e anche con la Roma, sua attuale squadra con la quale potrebbe anche giocare questa sera contro il Verona. I giallorossi sono pronti a liberarlo non appena arriverà la chiusura dell’affare che porterà Milik dal Napoli nella capitale. A questo punto è davvero complicato che la Juve possa prendere pure Suarez, anche perchè – come ha sottolineato Pirlo – i tempi per il passaporto italiano sono abbastanza lunghi. Suarez Juventus, accordo per gennaio? La Juventus è ancora la favorita per ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 settembre 2020)– Salvo sorprese, sarà Edin Dzeko il centravanti dellanella stagione che sta per iniziare.raggiunto con il giocatore e anche con la Roma, sua attuale squadra con la quale potrebbe anche giocare questa sera contro il Verona. I giallorossi sono pronti a liberarlo non appena arriverà la chiusura dell’affare che porterà Milik dal Napoli nella capitale. A questo punto è davvero complicato che la Juve possa prendere pure, anche perchè – come ha sottolineato Pirlo – i tempi per il passaporto italiano sono abbastanza lunghi.per? Laè ancora la favorita per ...

Gazzetta_it : La telefonata: #Paratici 'libera' #Suarez. Niente #Juve, dove va il #Pistolero? - DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Suarez promosso a Perugia: ha superato l'esame di italiano [@romeoagresti] ????? - CorriereQ : Juventus, Pirlo: “Aspetto l’attaccante, difficile arrivi Suarez. Dubbi? No, ho solo certezze” - RaiSport : ?? #Pirlo: 'Aspettiamo l'attaccante, ma non c'è fretta' Il tecnico della #Juve: '#Suarez? E' difficile che arrivi'… -