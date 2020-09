Stadi | Boccia convoca una riunione per frenare il caos delle riaperture

(Di sabato 19 settembre 2020) È uno dei temi più caldi dell’autunno. La questione della riapertura deglista facendo discutere già da diverse settimane. Ora, per evitare l’eventualità che si proceda in autonomia nelle diverse Regioni, il governo sta accelerando i tempi di un provvedimento. Francesco, ministro degli Affari Regionali, hato per le 17.30 di oggi, 19 settembre, unain videoconferenza per discutere sul tema. All’incontro parteciperanno anche i ministri Vincenzo Spadafora (Sport), Roberto Speranza (Salute) e il presidente della ConferenzaRegioni Stefano Bonaccini. La decisione, quindi, potrebbe arrivare in giornata. Alberto Cirio, presidente del Piemonte, ha dichiarato che «il Governo ha assicurato l’emanazione di un ...

Quotidiano.net

Il virus accelera, ministro Francesco Boccia. Siamo pronti a reggere l'urto della seconda ondata? «Noi non abbiamo mai abbassato la guardia. L'hanno abbassata gli incoscienti, i negazionisti e chi pen ...