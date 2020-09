Spadafora (a prima giornata iniziata) annuncia: “Stadi aperti a 1000 persone in Serie A” (Di sabato 19 settembre 2020) La prima giornata è iniziata e la gara inaugurale si è anche conclusa. Ma, col suo solito tempismo da calma olimpica, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha deciso di annunciare, oggi, sabato, che in Serie A gli stadi sono aperti a mille persone. “Una sperimentazione per le prossime aperture – così è stata definita – al fine di non fare disparità tra le squadre. Ho chiesto che la decisione dell’apertura al pubblico da parte di alcune Regioni venisse estesa a tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti“. È quanto stabilito durante un ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Lae la gara inaugurale si è anche conclusa. Ma, col suo solito tempismo da calma olimpica, il ministro dello sport Vincenzoha deciso dire, oggi, sabato, che inA gli stadi sonoa mille. “Una sperimentazione per le prossime aperture – così è stata definita – al fine di non fare disparità tra le squadre. Ho chiesto che la decisione dell’apertura al pubblico da parte di alcune Regioni venisse estesa a tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti“. È quanto stabilito durante un ...

Da domenica stadi aperti per mille spettatori