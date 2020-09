Si gettano in mare per protesta, i migranti della Open Arms ottengono il via libera allo sbarco (Di sabato 19 settembre 2020) Via libera allo sbarco dei 140 migranti a bordo dell’imbarcazione Open Arms, in rada al porto del capoluogo siciliano. Lo ha riferito la stessa Ong spagnola che parla di “sofferenza a bordo”. Via libera allo sbarco dei 140 migranti a bordo dell’imbarcazione Open Arms, da due giorni in rada al porto del capoluogo siciliano. … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 19 settembre 2020) Viadei 140a bordo dell’imbarcazione, in rada al porto del capoluogo siciliano. Lo ha riferito la stessa Ong spagnola che parla di “sofferenza a bordo”. Viadei 140a bordo dell’imbarcazione, da due giorni in rada al porto del capoluogo siciliano. … L'articolo proviene da leggilo.org.

Avvenire_Nei : #Migrazioni. @openarms_it in attesa davanti al porto di #Palermo. 76 si gettano in mare - Nicola23453287 : RT @il_cupo: La grande porcata della #OpenArms , altri 48 si gettano in mare. Da 10 giorni al largo di Palermo - Nicola23453287 : RT @Alexanderxxvii1: Tuffo in mare col salvagente. Così le Ong ci rifilano i migranti. Con i migranti che si gettano in mare la Guardia Cos… - panibbi : RT @Alexanderxxvii1: Tuffo in mare col salvagente. Così le Ong ci rifilano i migranti. Con i migranti che si gettano in mare la Guardia Cos… - DrCaleria : RT @il_cupo: La grande porcata della #OpenArms , altri 48 si gettano in mare. Da 10 giorni al largo di Palermo -