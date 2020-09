Serie A, al via il Campionato: prima giornata, partite in Tv e streaming (Di sabato 19 settembre 2020) A partire da oggi, sabato 19 settembre, al via il nuovo Campionato di Serie A 2020/2021 con la prima giornata. Oggi, a scendere in campo saranno Fiorentina-Torino e Verona-Roma mentre Udinese-Spezia, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta sono state posticipate a mercoledì 30 settembre. Dove poter vedere le partite in Tv e streaming? Per ciascun turno, Sky trasmetterà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 19 settembre 2020) A partire da oggi, sabato 19 settembre, al via il nuovodiA 2020/2021 con la. Oggi, a scendere in campo saranno Fiorentina-Torino e Verona-Roma mentre Udinese-Spezia, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta sono state posticipate a mercoledì 30 settembre. Dove poter vedere lein Tv e? Per ciascun turno, Sky trasmetterà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

