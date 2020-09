San Gennaro, il miracolo del sangue in diretta streaming – VIDEO (Di sabato 19 settembre 2020) Il 19 settembre è San Gennaro, santo patrono di Napoli. Seguiamo la diretta streaming del famoso “miracolo del sangue” San Gennaro per Napoli è una ricorrenza importantissima, assolutamente speciale. Il santo patrono, e già questo sarebbe un evento annuale, ma nella cittadina campana il 19 settembre è qualcosa di più. Un momento di grande fede, … Questo articolo San Gennaro, il miracolo del sangue in diretta streaming – VIDEO è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 19 settembre 2020) Il 19 settembre è San, santo patrono di Napoli. Seguiamo ladel famoso “del” Sanper Napoli è una ricorrenza importantissima, assolutamente speciale. Il santo patrono, e già questo sarebbe un evento annuale, ma nella cittadina campana il 19 settembre è qualcosa di più. Un momento di grande fede, … Questo articolo San, ildelinè stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it.

fanpage : Oggi, #19settembre, Napoli celebra #SanGennaro, il santo Patrono - uu1968 : @acistampa San GENNARO non me ne volere, ma per parecchi il miracolo che devi fare non è sciogliere o SANG... ma S… - uu1968 : @fanpage San GENNARO non me ne volere, ma per parecchi il miracolo che devi fare non è sciogliere o SANG... ma San… - uu1968 : @sruotolo1 San GENNARO non me ne volere, ma per parecchi il miracolo che devi fare non è sciogliere o SANG... ma S… - francigiovi48 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… -