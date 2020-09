Rochester | sparatoria di massa nella notte | 16 feriti e almeno 2 vittime

RaiNews : La sparatoria avrebbe coinvolto molte persone. I primi lanci di agenzia parlano di due vittime #Rochester - bianca_caimi : RT @LaStampa: New York, sparatoria a Rochester: due morti e almeno 16 feriti - notizieoggi24 : Usa, Rochester: sparatoria durante un party: morti due ragazzi, 16 feriti #USA - paolobitwo : USA, sparatoria a Rochester. In ansia i lettori di 'Jane Eyre' ;) - OperaFisista : Usa, Rochester: sparatoria durante un party illegale. Morti due ragazzi, almeno 16 feriti -

Rochester, città dello Stato di New York, è stata teatro di una violenta e caotica sparatoria, che avrebbe causato almeno 16 persone ferite e 2 vittime. La polizia che si è precipitata sul luogo ha tr ...Sparatoria a Rochester, sul lago Ontario, al confine nord ovest dello stato di New York. Almeno due persone morte e altre 16 sono rimaste ferite. In base alle prime informazioni, un uomo armato ha ...Paura nella notte a Rochester, zona residenziale nell’area nord-orientale di New York. Come riferisce anche La Repubblica, infatti, durante una festa in giardino, cui erano presenti decine di persone, ...