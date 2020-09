Regionali Puglia, a Taranto c’è clima di disincanto (Di sabato 19 settembre 2020) Come definire il clima che si vive a Taranto a poche ore dalle elezioni Regionali? Che cosa prova chi in questi anni è sceso in piazza per chiedere la fine dell’inquinamento dell’Ilva? Quali orientamenti prevalgono in quell’area che ha premiato il M5S sfiorando a Taranto il 48% nelle elezioni politiche di due anni fa? Forse c’è solo una parola che può riassumere efficacemente la situazione attuale. E quella parola è disincanto. Siamo ormai oltre la protesta, oltre la rabbia, oltre la delusione. Siamo al disincanto verso un M5S che non ha mantenuto le promesse. Siamo al disincanto politico, ossia a quello stato dell’animo di chi si sente ormai vaccinato dal virus dell’illusione. Un amaro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Come definire ilche si vive aa poche ore dalle elezioni? Che cosa prova chi in questi anni è sceso in piazza per chiedere la fine dell’inquinamento dell’Ilva? Quali orientamenti prevalgono in quell’area che ha premiato il M5S sfiorando ail 48% nelle elezioni politiche di due anni fa? Forse c’è solo una parola che può riassumere efficacemente la situazione attuale. E quella parola è. Siamo ormai oltre la protesta, oltre la rabbia, oltre la delusione. Siamo alverso un M5S che non ha mantenuto le promesse. Siamo alpolitico, ossia a quello stato dell’animo di chi si sente ormai vaccinato dal virus dell’illusione. Un amaro ...

