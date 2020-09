Marche quasi perse | dura in Puglia Toscana sul filo I rumor in casa Pd

(Di sabato 19 settembre 2020) Ci siamo. Domenica e lunedì si vota (finalmente) per le elezioni regionali del 20-21 settembre, un test politico importantissimo soprattutto per il governo, oltre che per il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e per l'opposizione di Centrodestra (Matteo Salvini in testa). La pubblicazione... Segui su affaritaliani.it

folucar : RT @GenCar5: Nel 1990 nelle #Marche votarono più di un milione di persone, domani se si supera il mezzo milione sarà quasi un successo. In… - ennemme : RT @GenCar5: Nel 1990 nelle #Marche votarono più di un milione di persone, domani se si supera il mezzo milione sarà quasi un successo. In… - Claudio35260961 : RT @GenCar5: Nel 1990 nelle #Marche votarono più di un milione di persone, domani se si supera il mezzo milione sarà quasi un successo. In… - MaxRibaudo : RT @GenCar5: Nel 1990 nelle #Marche votarono più di un milione di persone, domani se si supera il mezzo milione sarà quasi un successo. In… - GenCar5 : Nel 1990 nelle #Marche votarono più di un milione di persone, domani se si supera il mezzo milione sarà quasi un su… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche quasi

Avvincente come le sfide sportive che sono entrate nella storia, complesso e non privo di incognite come lo è ogni test che si rispetti. Ma bisognerà comunque attendere domani, dopo le 15, per conosce ...Marche, Campania e Puglia) si vota per rinnovare i consiglieri regionali, in quasi mille comuni per le elezioni amministrative e in due collegi di Sardegna e Veneto per le elezioni suppletive del ...Referendum sul taglio dei parlamentari ed elezioni regionali 2020, si vota fino alle 23: la diretta Le ultime notizie sulle elezioni regionali e gli aggiornamenti in diretta sul referendum costituzion ...