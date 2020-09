Incidente | la morte di Matteo allo svincolo | amava il calcio | lo piange il mondo del tifo

(Di sabato 19 settembre 2020) Dolore a Pisa per ladiGrilli, 26 anni, morto in unstradale avvenuto a San Piero a Grado ,per la Fipili. L'è successo nella notte tra venerdì e sabato.

Il Cittadino di Monza e Brianza

Una Ford Fiesta devastata dall’impatto, una Honda Hornet praticamente distrutta. Una donna morta, un uomo in ospedale e un pirata della strada scappato a piedi. È il bilancio di un terribile incidente ...Tragedia in strada nelle scorse ore a Torino dove quello che sembrava un banale incidente in motorino si è trasformato in tragedia per uno scooterista di 30 anni che è morto nell'impatto. Il dramma ne ...Pisa, 19 settembre 2020 - Dolore a Pisa per la morte di Matteo Grilli, 26 anni, morto in un incidente stradale avvenuto a San Piero a Grado, allo svincolo per la Fipili. L'incidente è successo nella n ...