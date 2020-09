‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Chia sulla seconda puntata

Leggi su isaechia

(Di sabato 19 settembre 2020) Ecco, per il Gf Vip 5 vale un po’ lo stesso discorso che ho fatto per quanto riguarda Temptation Island 8: sentivamo davvero la necessità di una nuova edizione a distanza così ravvicinata dalla precedente, con un cast dello stesso tipo del precedente (Vip per quanto riguarda il Grande, Nip per quanto riguarda Temptation Island… li avessero alternati ci sarebbe stato almeno un elemento di novità, e invece manco quello), e soprattutto con un non-conduttore come Alfonso Signorini saldo al timone della baracca? No, perché non so voi, ma io tremendo lo trovavo in primavera e tremendo l’ho ritrovato in autunno: non ha i tempi, non ha il mordente, non ha la verve per reggere uno show di prima serata come questo. Tu lo guardi mentre cerca di fare il simpatico destreggiandosi tra un siparietto ridicolo e l’altro, ...