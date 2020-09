GF Vip, come sta Paolo Brosio? “Momento difficile, ce la farò con l’aiuto di Dio”, ancora in ospedale (Di sabato 19 settembre 2020) Paolo Brosio ieri sera sarebbe dovuto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Il giornalista, con una fervente passione cattolica, ha dovuto spostare l’ingresso per via di un ricovero in ospedale improvviso. Raggiunto da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha raccontato come sta adesso. Grande Fratello Vip, come sta Paolo Brosio? Guardo la TV:... L'articolo GF Vip, come sta Paolo Brosio? “Momento difficile, ce la farò con l’aiuto di Dio”, ancora in ospedale proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 19 settembre 2020)ieri sera sarebbe dovuto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Il giornalista, con una fervente passione cattolica, ha dovuto spostare l’ingresso per via di un ricovero inimprovviso. Raggiunto da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha raccontatosta adesso. Grande Fratello Vip,sta? Guardo la TV:... L'articolo GF Vip,sta? “Momento, ce la farò con l’aiuto di Dio”,inproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

