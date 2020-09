‘Gf Vip 5’, prime scintille tra Tommaso Zorzi e la nuova entrata Franceska Pepe: ecco cos’è successo! (Video) (Di sabato 19 settembre 2020) I nuovi concorrenti arrivati ieri sera nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 sono destinati a scombussolare l’atmosfera goliardica e rilassata che si era creata in questi primi giorni di gioco. Dopo l’appuntamento in prima serata, infatti, tutti gli inquilini di Cinecittà si sono riuniti intorno al tavolo per cenare insieme e proprio durante quel momento di convivialità sono nati i primi attriti tra Tommaso Zorzi e la neo arrivata Franceska Pepe. L’influencer le ha fatto qualche domanda per conoscerla meglio: “Che carriera vorresti fare? A 28 anni inizia già a tramontare. Hai un piano B oltre al fare la modella?”. “Per la modella sono vecchia, comunque dipende molto anche dalla tua genetica, da come ti poni” ha replicato la modella che ha ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 settembre 2020) I nuovi concorrenti arrivati ieri sera nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 sono destinati a scombussolare l’atmosfera goliardica e rilassata che si era creata in questi primi giorni di gioco. Dopo l’appuntamento in prima serata, infatti, tutti gli inquilini di Cinecittà si sono riuniti intorno al tavolo per cenare insieme e proprio durante quel momento di convivialità sono nati i primi attriti trae la neo arrivata. L’influencer le ha fatto qualche domanda per conoscerla meglio: “Che carriera vorresti fare? A 28 anni inizia già a tramontare. Hai un piano B oltre al fare la modella?”. “Per la modella sono vecchia, comunque dipende molto anche dalla tua genetica, da come ti poni” ha replicato la modella che ha ...

