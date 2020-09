Gazzetta - Gattuso vuole andarci piano con Osimhen: solo panchina, Mertens titolare (Di sabato 19 settembre 2020) Sarà solo un'arma da giocare a partita in corso Victor Osimhen nella prima trasferta stagionale, sul campo del Parma. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Saràun'arma da giocare a partita in corso Victornella prima trasferta stagionale, sul campo del Parma.

tuttonapoli : Gazzetta - Gattuso vuole andarci piano con Osimhen: solo panchina, Mertens titolare - infoitsport : Gazzetta: Osimhen ha trovato in Gattuso il miglior maestro per crescere ancora - napolista : Gazzetta: #ParmaNapoli, gioca #Mertens. #Meret favorito a Ospina #Gattuso vuole andarci piano con Osimhen e confer… - napolista : Sacchi: il Napoli di Gattuso è un punto interrogativo Sulla Gazzetta: Gattuso è una grande persona e sta crescendo… - CalcioNJ : @BonettiESPN Also Gazzetta dello Sport reporting Rino worried how fast he’s adapting to league. “Gattuso...deve sco… -