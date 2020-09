Ex Ilva, Mittal ferma 3 impianti del siderurgico e riduce i turni. Sindacati a governo e procura: “Rischi per la sicurezza, qualcuno intervenga” (Di sabato 19 settembre 2020) Tre impianti si fermano, per altri vengono i ridotti i turni. ArcelorMittal impone un nuovo rallentamento all’Ilva di Taranto e i Sindacati scrivono al presidente del Consiglio, ai ministeri competenti, alla procura e al prefetto della città jonica denunciando i rischi per la sicurezza. La multinazionale dell’acciaio ha comunicato venerdì lo stop ai reparti Laf (Laminatoio a freddo), Zincatura 1 e decapaggio “fino a data da destinarsi”. Non solo: il Treno nastri passa da 21 a 15 turni settimanali, la Finitura nastri e Hsl passeranno da 15 a 10 turni settimanali. La causa addotta, ancora una volta, è il “calo ordini”. Ad oggi sono impiegati giornalmente circa 4mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Tresino, per altri vengono i ridotti i. Arcelorimpone un nuovo rallentamento all’di Taranto e iscrivono al presidente del Consiglio, ai ministeri competenti, allae al prefetto della città jonica denunciando i rischi per la. La multinazionale dell’acciaio ha comunicato venerdì lo stop ai reparti Laf (Laminatoio a freddo), Zincatura 1 e decapaggio “fino a data da destinarsi”. Non solo: il Treno nastri passa da 21 a 15settimanali, la Finitura nastri e Hsl passeranno da 15 a 10settimanali. La causa addotta, ancora una volta, è il “calo ordini”. Ad oggi sono impiegati giornalmente circa 4mila ...

