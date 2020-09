Davide Varriale viola il regolamento | Instagram prima della fine di Temptation Island

Leggi su giornal

(Di sabato 19 settembre 2020)ha scatenato polemiche aper il suo atteggiamento verso la sua ragazza Serena. Infatti, ha mostrato dei lati negativi che il pubblico a casa non ha apprezzato per niente e così si è scatenata una pioggia di insulti e minacce sul suo profilo. Dalle sue affermazioni si denota il fatto che lui sia molto geloso e possessivo verso la sua ragazza. Così tanto da cancellarle ogni social, negandole anche di uscire con le sue amiche. Continua dicendo che non concepisce che lei si possa ritagliare degli spazi che non lo comprendono.ilOvviamente il pubblico non è andato sopra le sue parole e subito si è scagliato contro di lui. ...