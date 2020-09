Contagi da record nel mondo: sono 315 mila in 24 ore, boom in India (Di sabato 19 settembre 2020) Prosegue l’aumento vertiginoso di Contagi nel mondo. Nelle ultime 24 ore infatti, per quanto concerne la giornata di venerdì 18 settembre, i nuovi casi sono 315.130 con ben 5.465 decessi. A far registrare il maggior numero dei Contagi è l’India con 92,789 nuovi infetti da coronavirus. Rimanendo in Europa invece preoccupa la situazione della Francia con i Contagi totali che salgono a 428,696. 6,925,941 i Contagi totali invece negli Stati Uniti che comandano la triste classifica. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Prosegue l’aumento vertiginoso dinel. Nelle ultime 24 ore infatti, per quanto concerne la giornata di venerdì 18 settembre, i nuovi casi315.130 con ben 5.465 decessi. A far registrare il maggior numero deiè l’con 92,789 nuovi infetti da coronavirus. Rimanendo in Europa invece preoccupa la situazione della Francia con itotali che salgono a 428,696. 6,925,941 itotali invece negli Stati Uniti che comandano la triste classifica.

