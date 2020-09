Chiude per Covid il De Merode: uno studente positivo, 400 a casa (Di sabato 19 settembre 2020) Chiuso per Covid il prestigioso Istituto San Giuseppe De Merode in piazza di Spagna a Roma. Lo riporta il Corriere della Sera online. La decisione è scaturita dopo che uno studente del Liceo Scientifico è risultato positivo al test. Circa 400 studenti dei Licei Classico e Scientifico resteranno a casa e proseguiranno le lezioni con la didattica a distanza. Il direttore della scuola ha spiegato ai genitori con una circolare che da domani i corsi dei licei saranno sospesi in presenza e continueranno invece online, mentre le classi della primaria e delle medie proseguiranno la loro normale attività didattica in presenza.La Asl Roma 1, spiega la circolare, “ci ha comunicato il caso di positività di uno studente del Liceo Scientifico, che è stato in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Chiuso peril prestigioso Istituto San Giuseppe Dein piazza di Spagna a Roma. Lo riporta il Corriere della Sera online. La decisione è scaturita dopo che unodel Liceo Scientifico è risultatoal test. Circa 400 studenti dei Licei Classico e Scientifico resteranno ae proseguiranno le lezioni con la didattica a distanza. Il direttore della scuola ha spiegato ai genitori con una circolare che da domani i corsi dei licei saranno sospesi in presenza e continueranno invece online, mentre le classi della primaria e delle medie proseguiranno la loro normale attività didattica in presenza.La Asl Roma 1, spiega la circolare, “ci ha comunicato il caso di positività di unodel Liceo Scientifico, che è stato in ...

