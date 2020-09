Bayern Monaco, record non solo per Lewandowski: Muller entra nella storia del club (Di sabato 19 settembre 2020) C'è gloria per tanti calciatori nell'esordio del Bayern Monaco in Bundesliga. L'8-0 rifilato allo Schalke04 porta in dote diversi numeri da record. Non solo Robert Lewandowski, ma anche Thomas Muller può vantare una statistica da paura...Bayern Monaco: 200 volte Mullercaption id="attachment 1023827" align="alignnone" width="667" Muller (twitter Muller)/captionSe l'attaccante polacco Lewandowski è andato a segno all'esordio in campionato per sei stagioni di fila, cosa dire dell'esperto Thomas Muller arrivato al gol numero 200 con la maglia del Bayern Monaco. Il tedesco è stato protagonista dell'ennesima rete ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) C'è gloria per tanti calciatori nell'esordio delin Bundesliga. L'8-0 rifilato allo Schalke04 porta in dote diversi numeri da. NonRobert, ma anche Thomaspuò vantare una statistica da paura...: 200 voltecaption id="attachment 1023827" align="alignnone" width="667"(twitter)/captionSe l'attaccante polaccoè andato a segno all'esordio in campionato per sei stagioni di fila, cosa dire dell'esperto Thomasarrivato al gol numero 200 con la maglia del. Il tedesco è stato protagonista dell'ennesima rete ...

