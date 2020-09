‘Ballando con le Stelle 15’, prima puntata: Massimiliano Allegri ballerino per una notte, Selvaggia Lucarelli stuzzica Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (Di domenica 20 settembre 2020) Ha preso finalmente il via la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle. Dopo lo stop forzato dovuto al coronavirus e in elegante abito bianco, Milly Carlucci ha accolto il pubblico di Rai 1 annunciando l’assenza del televoto. I telespettatori potranno, d’ora in poi, esprimere le loro preferenze attraverso i social del programma. Un collegamento da casa del professionista Samuel Peron ha confermato la sua assenza dato che è risultato positivo al Covid-19. Al contrario, il pugile Daniele Scardina, anche lui risultato positivo, è poi guarito e tre giorni fa ha ripreso gli allenamenti. Quest’anno, ad affiancare la giuria e gli opinionisti (Alberto Matano e Roberta Bruzzone) ci saranno anche i tribuni del popolo. Saranno portavoce delle preferenze del pubblico: Antonio Razzi, ex parlamentare; l’opinionista di Vieni da Me, Rossella Erra e ... Leggi su isaechia (Di domenica 20 settembre 2020) Ha preso finalmente il via la nuova edizione di Ballando Con Le. Dopo lo stop forzato dovuto al coronavirus e in elegante abito bianco, Milly Carlucci ha accolto il pubblico di Rai 1 annunciando l’assenza del televoto. I telespettatori potranno, d’ora in poi, esprimere le loro preferenze attraverso i social del programma. Un collegamento da casa del professionista Samuel Peron ha confermato la sua assenza dato che è risultato positivo al Covid-19. Al contrario, il pugile Daniele Scardina, anche lui risultato positivo, è poi guarito e tre giorni fa ha ripreso gli allenamenti. Quest’anno, ad affiancare la giuria e gli opinionisti (Alberto Matano e Roberta Bruzzone) ci saranno anche i tribuni del popolo. Saranno portavoce delle preferenze del pubblico: Antonio Razzi, ex parlamentare; l’opinionista di Vieni da Me, Rossella Erra e ...

