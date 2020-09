Alessandra Mussolini: Ballando 19 settembre 2020 (video e gallery) (Di domenica 20 settembre 2020) La prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 19 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla politica Alessandra Mussolini e dal noto ballerino Maykel Fonts. La coppia ha ballato una sensuale Bachata sulle note di Acqua e Sale di Mina e Celentano. Alessandra Mussolini: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Commenti positivi per la prima esibizione di questa coppia, salvo da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha etichettato come “bambolina” la ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 20 settembre 2020) La prima puntata dicon le Stelledi stasera, 19, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla politicae dal noto ballerino Maykel Fonts. La coppia ha ballato una sensuale Bachata sulle note di Acqua e Sale di Mina e Celentano.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Commenti positivi per la prima esibizione di questa coppia, salvo da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha etichettato come “bambolina” la ...

milly_carlucci : 31 punti per Alessandra Mussolini e @MaykelFonts76 @Ballando_Rai #ballandoconlestelle a voi i commenti! - _Sunflower_j : Alessandra Mussolini che riduce Mikael a un semplice corpo con cui ballare mi fa schifo, disgusto, ribrezzo, tanto… - Butterf54789963 : RT @opinionistacaso: Solo in Italia Alessandra Mussolini può andarsene in prima serata su Rai 1 a Ballando con le stelle. Io boh. #ballando… - hekimasss : Alessandra Mussolini ringrazia che tuo nonno è sparito da un pezzo sennò col cavolo che ballavi con Fontz #BallandoConLeStelle - giampiero661MJ : RT @milly_carlucci: Sarà un numero... vediamo insieme l’esibizione di Alessandra Mussolini e @MaykelFonts76 #BallandoConLeStelle @Ballando_… -