Addio a Fino Fini: al funerale Antognoni, De Sisti, Joe Barone, Furio Valcareggi (Di sabato 19 settembre 2020) Giancarlo De Sisti, ex capitano ed ex allenatore della Fiorentina e azzurro al Mondiale del 1970, ha ricordato: «Fino Fini è stato un amico ed un grande professionista. Non ti faceva sentire malato, anche quando non stavi bene, ti tirava su con qualche battuta. Era diventato nel tempo una persona di famiglia, fraterna» Leggi su firenzepost (Di sabato 19 settembre 2020) Giancarlo De, ex capitano ed ex allenatore della Fiorentina e azzurro al Mondiale del 1970, ha ricordato: «è stato un amico ed un grande professionista. Non ti faceva sentire malato, anche quando non stavi bene, ti tirava su con qualche battuta. Era diventato nel tempo una persona di famiglia, fraterna»

DiMarzio : #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmer… - FIGC : Addio Dottor #Fini. Se n'è andato a 92 anni Fino Fini, medico degli #Azzurri dal 1962 al 1982 e direttore di… - FirenzePost : Addio a Fino Fini: al funerale Antognoni, De Sisti, Joe Barone, Furio Valcareggi - CloeStLaurent : Addio Jenna, il giovane pony picchiato fino alla morte da un gruppo di adolescenti - blackeyes972 : Addio alla rimozione sicura dei drive USB Fino alla release Windows 10 1803, l’opzione di default per i dispositiv… -