A Venezia crollano i prezzi degli alberghi Forti cali a Roma e Firenze Più cari in Trentino

MediasetTgcom24 : Coronavirus, crollano i prezzi degli hotel nelle città d'arte: a Venezia -22,2% #coronavirus… - TerryEmpyre : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, crollano i prezzi degli hotel nelle città d'arte: a Venezia -22,2% #coronavirus - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, crollano i prezzi degli hotel nelle città d'arte: a Venezia -22,2% #coronavirus - blidonni : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, crollano i prezzi degli hotel nelle città d'arte: a Venezia -22,2% #coronavirus - GiampaoloF : @MediasetTgcom24 > crollano i prezzi degli hotel nelle città d'arte: a Venezia -22,2% Insomma i prezzi stanno dive… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia crollano

TGCOM

Dal sorprendente -22,2% di Venezia al forse meno traumatico -7,5% di Firenze, dal robusto -7,3% di Bologna al tutto sommato sopportabile -4,5% di Roma. Le principali località turistiche italiane, dopo ...Il coronavirus colpisce in Italia le principali città d'arte dove si registrano cali consistenti per quanto riguarda i prezzi degli hotel. Dal sorprendente -22,2% di Venezia al -7,5% di Firenze, dal r ...Milano stacca il biglietto per la finale in virtù soprattutto di un primo tempo ai limiti della perfezione, nel quale ha rifilato ben 20 punti a una squadra di livello come Venezia. Tutto ha funzionat ...