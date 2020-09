“Votare è sicuro, non si corre nessun pericolo. Il rischio zero non esiste” (Di venerdì 18 settembre 2020) Durante una serata con amici e sostenitori che ha visto la presenza dell’Onorevole Piero De Luca, la candidata del Partito Democratico dottoressa Gina Sabia ha risposto alle domande di chi pensa che recarsi al seggio sia pericoloso in tempi di Corona Virus. “Il rischio zero non esiste, ma penso che, osservando le adeguate profilassi, il rischio di contrarre il virus è davvero minimo. Bisogna soltanto armarsi di pazienza”. Molti si chiedono se è rischioso impugnare la matita che serve a votare, matita che verrà toccata da tutti gli elettori del seggio. “Secondo le prescrizioni dettate dal ministero degli Interni e della Salute, da Lamorgese – Speranza, si dovrà utilizzare il gel prima e dopo l’uso della matita, come se l’elettore fosse ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 18 settembre 2020) Durante una serata con amici e sostenitori che ha visto la presenza dell’Onorevole Piero De Luca, la candidata del Partito Democratico dottoressa Gina Sabia ha risposto alle domande di chi pensa che recarsi al seggio siaso in tempi di Corona Virus. “Ilnon esiste, ma penso che, osservando le adeguate profilassi, ildi contrarre il virus è davvero minimo. Bisogna soltanto armarsi di pazienza”. Molti si chiedono se èso impugnare la matita che serve a votare, matita che verrà toccata da tutti gli elettori del seggio. “Secondo le prescrizioni dettate dal ministero degli Interni e della Salute, da Lamorgese – Speranza, si dovrà utilizzare il gel prima e dopo l’uso della matita, come se l’elettore fosse ...

MarioPonzo2 : @mounds_shame Di sicuro ha sbagliato ma è altrettanto vero che come adesso con i 5stelle c’era l’immobilismo. È mag… - ACmcoppola : @Andrea_V_73 @CalaminiciM Buongiorno, caro amico!??Non sei sicuro di andare a votare? Io alla fine andrò, comunque! - remo80689134 : @giovannibernar3 Sicuro , dobbiamo votare , e votare NO!!! - usato_di_sicuro : RT @hampelotto2: e con questo so che alle politiche non potrò votare per @Azione_it - Desiolibera : @luigidimaio Di sicuro se vince il si non ci ricapita di tornare a votare per il parlamento che tu e i tuoi volete… -