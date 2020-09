Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 18 SETTEMBREORE 17:05 SIMONE PAZZAGLIA BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL RACCORDO ANULARE DIVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA DI SETTEBAGNI E TIBURTINA SU VIA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE PER LAVORI TRA RACCORDO E GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO, RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN INTERNA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE E CODE TRA TRIONFALE E SALARIA CI SPOSTIAMO SULLA TUSCOLANA DOVE TROVIAMO COD EPER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E VIA DI TORRE SPACCATA IN DIREZIONE DEKL CENTRO ABITATO SULLA PONTIA PER LAVORI A CURA DI ANAS CHIUSURA TRA BORGO PIAVE E VIA ISONZO AL KM 72 IN DIREZIONE ...