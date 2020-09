Ultime Notizie Roma del 18-09-2020 ore 16:10 (Di venerdì 18 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno queste piazze di lavoro non di voto il referendum e chiediamo risposte concrete che ti facciano scelte politiche per cambiare il paese ripartendo dal lavoro e dai lavoratori lo dice il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri in Piazza del Popolo a Roma per la giornata di mobilitazione unitaria organizzata da CGIL CISL e UIL con lo slogan ripartire dal lavoro si svolge con iniziative in 23 città italiane quando noi diciamo che vogliamo fare dal lavoro significa che vogliamo cambiare il paese dice il segretario della CGIL Maurizio Landini a Napoli anche le imprese si devono assumere la loro responsabilità in una situazione così complicata è difficile aggiunto Cambiamo argomento una bambina di un anno e cinque mesi positiva il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno queste piazze di lavoro non di voto il referendum e chiediamo risposte concrete che ti facciano scelte politiche per cambiare il paese ripartendo dal lavoro e dai lavoratori lo dice il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri in Piazza del Popolo aper la giornata di mobilitazione unitaria organizzata da CGIL CISL e UIL con lo slogan ripartire dal lavoro si svolge con iniziative in 23 città italiane quando noi diciamo che vogliamo fare dal lavoro significa che vogliamo cambiare il paese dice il segretario della CGIL Maurizio Landini a Napoli anche le imprese si devono assumere la loro responsabilità in una situazione così complicata è difficile aggiunto Cambiamo argomento una bambina di un anno e cinque mesi positiva il ...

