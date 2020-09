Traffico Roma del 18-09-2020 ore 09:30 (Di venerdì 18 settembre 2020) Luceverde Roma l’altro Vanti dalla redazione sullo Stefano Baiocchi sta progressivamente calando di intensità la circolazione sulla rete viaria cittadina restano Tuttavia code sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone e sulla Flaminia da Labbra al bivio di Tor di Quinto ma proprio sulla Cassia ci sono difficoltà per il Traffico a causa di un incidente avvenuto tra via Castellina in Chianti e via Massarosa nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare mentre sul tratto Urbano della Roma L’Aquila permangono rallentamenti e code da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale brevi code tra via delle Valli e l’uscita a Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico poi sull’Ardeatina restano incolonnamenti tra il raccordo è via di torricola manifestazione ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020) Luceverdel’altro Vanti dalla redazione sullo Stefano Baiocchi sta progressivamente calando di intensità la circolazione sulla rete viaria cittadina restano Tuttavia code sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone e sulla Flaminia da Labbra al bivio di Tor di Quinto ma proprio sulla Cassia ci sono difficoltà per ila causa di un incidente avvenuto tra via Castellina in Chianti e via Massarosa nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare mentre sul tratto Urbano dellaL’Aquila permangono rallentamenti e code da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale brevi code tra via delle Valli e l’uscita a Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico poi sull’Ardeatina restano incolonnamenti tra il raccordo è via di torricola manifestazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 18-09-2020 ore 08:00 RomaDailyNews L’Sos del pizzaiolo: "Rallentate"

In effetti, l’intenso traffico lungo l’asse via Roma-via Vittorio Emanuele, soprattutto nei giorni di mercato, rende caotica la viabilità in questo tratto. Fino a poco tempo fa, la porzione di via era ...

“Luceverde“ progetto Aci anti-traffico

Anche a Bergamo il servizio ACI “Luceverde”: un progetto che vede la sinergia fra l’Automobile Club d’Italia e la polizia municipale di Bergamo, pensato per i cittadini ma utile, anche, alla gestione ...

Traffico in autostrada, 18 settembre: zone da bollino rosso in tempo reale

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 18 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta ...

