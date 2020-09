Terremoto in Calabria: la scossa sentita anche a Messina (Di venerdì 18 settembre 2020) Una scossa di Terremoto si è verificata in mare al largo di Reggio Calabria. sentita anche a Messina. Nessun danno a cose e persone. Una scossa di magnitudo 3,4 della scala Richter ha svegliato nella notte, intorno alle 3, gli abitanti della costa calabrese. Reggio Calabria la zona più vicina all’epicentro, ma il Terremoto è stato sentito anche a Messina. Il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro 72 km a est di Reggio Calabria. La scossa è stata avvertita soprattutto ai piani più alti delle abitazioni ma oltre allo spavento, non si segnalano danni a persone o cose. La ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 settembre 2020) Unadisi è verificata in mare al largo di Reggio. Nessun danno a cose e persone. Unadi magnitudo 3,4 della scala Richter ha svegliato nella notte, intorno alle 3, gli abitanti della costa calabrese. Reggiola zona più vicina all’epicentro, ma ilè stato sentito. Il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro 72 km a est di Reggio. Laè stata avvertita soprattutto ai piani più alti delle abitazioni ma oltre allo spavento, non si segnalano danni a persone o cose. La ...

