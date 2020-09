Tale e quale show | Pago è Francesco Gabbani video e gallery

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nel corso della prima puntata del 18 settembre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “Viceversa”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha valutato la sua performance. Perfetta la voce di: complimenti da Panariello, così come dalla Goggi, che ne ha apprezzato l’ironia che il cantante ha messo nell’interpretazione. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto ...

EgidioOnofrio : @Ludovico_Buio @anthos555 @CorradinoMineo Ludovico, sei tale e quale Mineo. L'hai capita l'allusione ??? - MariaRosa6565 : @naiemzzu Tale e quale show, senza ombra di dubbio - toniagallucci : @taleequaleshow @GioPanariello con tutto il cuore, ma tale e quale a chi? Di certo non a Gabbani. - margheritaa____ : sto ancora aspettando qualcuno che imiti @IlVeroUltimo a tale e quale - LmMaggio : @taleequaleshow bravo #Pago tale e quale!!! #taleequaleshow -

Ultime Notizie dalla rete : Tale quale

La banda, composta da giovani pachistani è accusata di due aggressioni, una delle quali con armi da taglio e corpi contundenti Un agguato pianificato via social e celebrato con un video su TikTok in c ...Carolina Rey è Elettra Lamborghini con “Musica (e il resto scompare)”. Carolina Rey è stata scelta dal presentatore Carlo Conti nel vasto parterre di concorrenti di Tale e quale show. Cosa sappiamo ri ...Concorrente a Tale e Quale Show 2020, Sergio Muniz ama fare surf e la musica. Ecco cosa c’è da sapere sul suo conto, tra biografia, vita private e alcune curiosità. Sergio Muniz è un modello, attore e ...