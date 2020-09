“Sembrano sorelle!” E invece una delle due è la mamma Sì | avete capito bene… Nessuno riesce a capire qual è

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sembrano due amiche, anzi due sorelle, ma hanno 25 anni di differenza eli vede. Una madre ha lasciato a bocca aperta i suoi followers su TikTok: la donna è talmente simile a sua figlia da sembrare la sua gemella. Al secolo Stacie Smith, 41 anni, insegnante d’asilo: si è mostrata sulla piattaforma cinese assieme alla figlia adolescente Madison, 16 anni. Stessi vestiti, pose simili, movimenti coordinati sulle note di “Who Says” di Selena Gomez: la somiglianza tra le due è risultata davvero impressionante, tanto da aver mandato in tilt gli utenti di mezzo mondo. “Siete forse una di quelle coppie madre-figlia che la gente scambia per sorelle gemelle?” è stata la didascalia pubblicata dalla donna. Il video è diventato rapidamente virale su TikTok: in sole 24 ore ha raccolto oltre un milione di ...