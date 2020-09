Roma | Fonseca su Dzeko | «Domani sarà della partita»

(Di venerdì 18 settembre 2020) L’allenatorePauloha parlato del futuro di EdinIn casaè ancora in ballo il destino di Edin. La trattativa per Milik va avanti e quindi l’addio del bosniaco potrebbe essere vicino. A parlare dell’attaccante giallorosso è stato l’allenatore Pauloin conferenza stampa. «è qui con noi,sarà, non ha senso parlare di questo cambio.è con noi». Leggi su Calcionews24.com

Arriva l’annuncio di Fonseca. L’attaccante bosniaco, Edin Dzeko, giocherà ancora una volta con la maglia della Roma. Le parole in conferenza stampa Milik è volato in Svizzera per sottoporsi a visite ...(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Dzeko è con noi ora, e non parleremo di questo perché non ha senso. Dzeko giocherà con noi domani a Verona". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfid ...Paulo Fonseca frena sul trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus: "E' qui con noi e a Verona sarà della partita". Paulo Fonseca frena sul trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus: "E' qui con noi e ...