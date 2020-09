Rischio povertà, Sicilia e Calabria in testa alla classifica dell'Unione Europea (Di venerdì 18 settembre 2020) Campania, Sicilia e Calabria figurano tra le prime dieci Regioni dell'Ue con la quota maggiore della popolazione a Rischio di povert . Lo si legge nell'Eurostat Regional Yearbook 2020. La maglia nera ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 18 settembre 2020) Campania,figurano tra le prime dieci Regioni'Ue con la quota maggiorea popolazione adi povert . Lo si legge nell'Eurostat Regional Yearbook 2020. La maglia nera ...

raffaelesalina1 : Coronavirus, l'allarme di Save The Children: 117 milioni di minori in pi? a rischio povert? - Karen__Green_ : RT @VonCaste: Scuole che non riapriranno e penuria di vaccini, i bambini del mondo sono fra le vittime invisibili della #pandemia ??È uscit… - VonCaste : Scuole che non riapriranno e penuria di vaccini, i bambini del mondo sono fra le vittime invisibili della #pandemia… -