Rete unica, Vestager: questione chiave è assicurare un gestore indipendente (Di venerdì 18 settembre 2020) E in merito alle indiscrezioni di Bloomberg secondo cui la Commissione europea sia ostile al piano, Vestager ha commentato: "Leggo anche io i giornali, non sempre riconosco quello che leggo. Come ... Leggi su finanza.lastampa (Di venerdì 18 settembre 2020) E in merito alle indiscrezioni di Bloomberg secondo cui la Commissione europea sia ostile al piano,ha commentato: "Leggo anche io i giornali, non sempre riconosco quello che leggo. Come ...

CarloStagnaro : Siamo sicuri che la rete unica non crei problemi di #concorrenza? Con @boccadutri su @ilfoglio_it spieghiamo che l'… - BentivogliMarco : Rete unica? purché neutrale - filippo_noto : RT @danielelepido: ++ Rete unica: Vestager, valutare se soggetto e' indipendente ++ (Ansa) - pianetatel : RT @unifreenews: Benedetto Levi (CEO iliad Italia) sulla futura rete unica TIM - Open Fiber: evitare un ritorno al passato in termini di ap… - telefoniatoday : RT @unifreenews: Benedetto Levi (CEO iliad Italia) sulla futura rete unica TIM - Open Fiber: evitare un ritorno al passato in termini di ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Rete unica Che cosa c’entra Mediaset con la Rete Unica? La Stampa Borsa, la spinta ribassista non molla

Sotto i riflettori rimane Telecom, -2,35%, che va ancora giù dopo lo scivolone della vigilia dovuto a un possibile stop dell’Antitrust europeo al progetto di costituzione di una società della rete ...

La Azzolina è senza pace: ora è sotto attacco hacker

Per Lucia Azzolina non c'è tregua. Come se non bastassero i vari pasticci in tema scuola e gli annessi attacchi politici. Ora ci si mettono anche gli hacker. Sono due giorni che le strutture informati ...

Benedetto Levi (iliad Italia) su rete unica: evitare un ritorno al passato su apertura del mercato

Si continua a parlare di rete unica (AccessCo) e questa volta a dire la loro ci sono anche Benedetto Levi (CEO di iliad Italia), Maximo Ibarra (Sky Italia) e Franco Bernabè (ex Presidente e AD di Tele ...

Sotto i riflettori rimane Telecom, -2,35%, che va ancora giù dopo lo scivolone della vigilia dovuto a un possibile stop dell’Antitrust europeo al progetto di costituzione di una società della rete ...Per Lucia Azzolina non c'è tregua. Come se non bastassero i vari pasticci in tema scuola e gli annessi attacchi politici. Ora ci si mettono anche gli hacker. Sono due giorni che le strutture informati ...Si continua a parlare di rete unica (AccessCo) e questa volta a dire la loro ci sono anche Benedetto Levi (CEO di iliad Italia), Maximo Ibarra (Sky Italia) e Franco Bernabè (ex Presidente e AD di Tele ...