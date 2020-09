Quartiere Trieste, rapina in centro estetico orientale (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – Un cittadino tunisino di 35 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo aver messo a segno una rapina ai danni di un centro estetico orientale di via Sirte, Quartiere Trieste. L’uomo, armato di coltello, ha minacciato la responsabile dell’esercizio e si e’ fatto consegnare il denaro contenuto nella cassa e un telefono cellulare. Durante la fuga ha anche colpito una dipendente, ferendola in modo lieve. L’allarme dato al “112” subito dopo il colpo ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma di intervenire in breve tempo e di acciuffare il malvivente nella vicina via Tripoli, dove e’ stato trovato ancora in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – Un cittadino tunisino di 35 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo aver messo a segno unaai danni di undi via Sirte,. L’uomo, armato di coltello, ha minacciato la responsabile dell’esercizio e si e’ fatto consegnare il denaro contenuto nella cassa e un telefono cellulare. Durante la fuga ha anche colpito una dipendente, ferendola in modo lieve. L’allarme dato al “112” subito dopo il colpo ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma di intervenire in breve tempo e di acciuffare il malvivente nella vicina via Tripoli, dove e’ stato trovato ancora in ...

Saracns74 : Villa Chigi, una villa rinomata del quartiere Trieste, un parco per famiglie, runners, bambini, cani. Accanto,poco… - Roma_H_24 : La Fontana delle Rane strega di nuovo il quartiere: il restauro è sorprendente - - lucillalilla : RT @ultimenotizie: “Cavalletti sta tornando, preparate i cucchiai!”. Con un post a sorpresa su Facebook, la storica pasticceria di via Nemo… - raffasce : @evabuendia_ Quartiere Trieste Parioli dalla parte di piazza Ungheria Flaminio - evabuendia_ : Lo faccio per Roma e direi: Città giardino Quartiere Trieste nelle stradine interne Aventino ?? -

