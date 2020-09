Prima di Temptation Island Alessia Marcuzzi mostra la parrucca… appesa

(Di venerdì 18 settembre 2020) Mercoledì, inserata, è iniziata l’attesissima nuova edizione di. Il programma, che ha fatto ottimi ascolti quest’estate, vede un avvicendamento al timone.prende il posto di Filippo Bisciglia, di confidente per le 6 coppie in gioco. La conduttrice è alla sua seconda prova su questo reality che, ammette, la coinvolge molto emotivamente: “Questo viaggio lo facciamo un po’ anche noi: loro inpersona, voi da casa, ed io sul tronco che li ascolto… e in qualche occasione mi rivedo”. Il ruolo disi limita a introdurre la narrazione e a confrontarsi con i protagonistindo loro i video, durante i falò. Poche ...

CosettaGiordano : RT @newyorker01: Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' Chissà se a Mediaset prima o poi si accorgeranno della “monnezza” c… - eniiolucherini : RT @newyorker01: Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' Chissà se a Mediaset prima o poi si accorgeranno della “monnezza” c… - DarioL46 : La seconda puntata di temptation island ci aspetta mercoledì in prima serata su c5 A guidare il racconto la sempre… - Notiziedi_it : Temptation Island 2020, ecco la prima puntata in 120 secondi | Video Witty Tv - demian_yexil : RT @newyorker01: Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' Chissà se a Mediaset prima o poi si accorgeranno della “monnezza” c… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Temptation

È bufera su Davide Varriale per alcune frasi pronunciate nella prima puntata di Temptation Island. Il giovane ha raccontato a una delle ragazze single di come lui riesca a controllare la vita della su ...Temptation Island deve avere aiutato Amedeo Bianconi a fare chiarezza nel suo rapporto con Sofia Nesci, benché per loro il viaggio nei sentimenti sia durato appena 24 ore. Lo dimostrano le dichiarazio ...Stasera in tv di oggi mercoledì 16 settembre 2020: su Canale 5 parte la nuova stagione di Temptation Island, versione nip, condotto da Alessia Marcuzzi. Ed è stata proprio la conduttrice a svelare a " ...