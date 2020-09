“Picciridda” | donne tra fine dell’innocenza e rivalsa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) Marta Castiglia (Lucia) sull’isola di Favignana – Photo Credits: web Non lontano dalla Riserva dello Zingaro, lo scorso agosto barbaramente devastata, si staglia l’isola di Favignana, cornice, e protagonista, in Picciridda. Tratto da un romanzo di Catena Fiorello, diretto da Paolo Licata e premiato al Taormina Film Fest nel 2019, questo film tutto siciliano è tornato vittorioso nelle sale quest’estate. Anni ’60. Lungo strade sterrate, una telecamera traballante immortala il talento della piccola Marta Castiglia e il volto noto di Lucia Sardo. Tra le due si indovina un legame speciale non diverso da quello messo in scena tra la “picciridda” e la nonna Maria, una figura ingombrante che incarna l’aridità e il mistero dell’isola. Con lei, la piccola Lucia è costretta a rimanere, lasciata indietro dai genitori ...