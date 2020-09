Patrizia De Blanck: “Flavia Vento ti porto a calci in cu*o dallo psicanalista” (Di sabato 19 settembre 2020) Patrizia De Blanck sbotta in diretta al Grande Fratello Vip 5 e si scaglia contro Flavia Vento: “Sei una rompicog*ioni, i cani stanno meglio senza di te”. Flavia Vento arriva nello studio del Grande Fratello Vip dopo la decisione di ritirarsi dopo appena un giorno di permanenza nella casa e si scaglia contro Patrizia De … L'articolo Patrizia De Blanck: “Flavia Vento ti porto a calci in cu*o dallo psicanalista” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 19 settembre 2020)Desbotta in diretta al Grande Fratello Vip 5 e si scaglia contro Flavia: “Sei una rompicog*ioni, i cani stanno meglio senza di te”. Flaviaarriva nello studio del Grande Fratello Vip dopo la decisione di ritirarsi dopo appena un giorno di permanenza nella casa e si scaglia controDe … L'articoloDe: “Flaviatiinpsicanalista” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - antonio_ciacci : RT @sofia75986492: Patrizia de Blanck senza freni su Flavia Vento e siamo solo al 1 giorno P A Z Z E S C O #gfvip - BellopedeMatteo : Patrizia De Blanck: 'MA DOV'È CHE IO MI POSSO CAMBIARE SENZA AVERE GLI OCCHI DEI GUARDONI? Ma io devo andare come i… -