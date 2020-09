Maria Teresa Ruta | aggredita e violentata a Roma | “Mi hanno strappato i lobi”

(Di venerdì 18 settembre 2020): “Mii lobi delle orecchie”. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip(nella casa insieme alla figlia Guenda Goria) ha raccontato qualche tempo un’esperienza terribile e devastante che l’ha segnata per sempre. Leggi anche –> Guenda Goria, chi è l’attrice: carriera, curiosità … L'articolo: “Mii lobi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Serata di nuovi ingressi nella Casa di #GFVIP. Varcheranno la Porta Rossa: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Ste… - SanSeveroNews : “Siamo stufi delle sue clientele e della sua cricca”, ha tuonato De Leonardis, rivolgendosi al governatore Michele… - PBerluskony : RT @GrandeFratello: Serata di nuovi ingressi nella Casa di #GFVIP. Varcheranno la Porta Rossa: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Stefani… - JUANCAR92749452 : @StaseraItalia Eccola qui nel suo massimo splendore Suor Maria Teresa di Canicattí per rinfrescarci delle FREGNACCE DELLA GIORNATA. - onzerol : RT @GrandeFratello: Serata di nuovi ingressi nella Casa di #GFVIP. Varcheranno la Porta Rossa: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Stefani… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Teresa

Ticino Notizie

«Sì, è vero sono geloso di Michel Houellebecq». Lo ribadisce Emmanuel Carrère nell’intervista a Stefano Montefiori che apre il nuovo numero de «la Lettura», il #460, disponibile già sabato 19 nell’App ...Maria Teresa Ruta si porterà un po’ di famiglia nella sua nuova avventura televisiva. La conduttrice sarà fra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, al via nella prima serata di oggi, venerdì 18 set ...Guenda Goria e Maria Teresa Ruta saranno grandi protagoniste di questa serata televisiva, ma non solo. Qual è il loro rapporto? Stasera torna in onda il ‘Grande Fratello Vip’. Oggi sarà il giorno dell ...