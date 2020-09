Keita Balde alla Sampdoria: domani le visite mediche (Di venerdì 18 settembre 2020) Keita Balde è vicinissimo alla Sampdoria. Il giocatore senegalese è atteso a Genova per gli ultimi dettagli e per sostenere le visite mediche La Sampdoria è vicina a chiudere un colpo importantissimo per la squadra di Ranieri. Keita Balde, infatti, vede sempre di più blucerchiato. Il giocatore del Monaco è atteso in giornata a Genova per sbrigare le ultime pratiche. Il talento classe 1995, nella giornata di domani, dovrebbe svolgere le visite mediche necessarie prima della firma sul contratto. Però ci siamo quasi, Keita Balde è quasi un giocatore della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020)è vicinissimo. Il giocatore senegalese è atteso a Genova per gli ultimi dettagli e per sostenere leLaè vicina a chiudere un colpo importantissimo per la squadra di Ranieri., infatti, vede sempre di più blucerchiato. Il giocatore del Monaco è atteso in giornata a Genova per sbrigare le ultime pratiche. Il talento classe 1995, nella giornata di, dovrebbe svolgere lenecessarie prima della firma sul contratto. Però ci siamo quasi,è quasi un giocatore della ...

