Incendio sul raccordo, in fiamme un autobus Atac di rientro in deposito (Di venerdì 18 settembre 2020) Foto RomaToday. Viaggiava per fortuna senza passeggeri l’autobus della linea 792 andato a fuoco nella serata di oggi sul grande raccordo anulare. Poco prima delle 19.30 il mezzo ha preso fuoco all’altezza del chilometro 54,100 carreggiata esterna del GRA, tra le uscite Lauretina e Pontina. Incendio autobus della linea 792 Una fiammata paurosa ed un’alta colonna di fumo nero, visibile da lontano. A lungo le auto in transito sono rimaste incollonate, frenate dal rogo e costrette a viaggiare su un’unica corsia. L’autista, nel frattempo sceso alle prime avvisaglie, aveva avvertito i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno spento l’Incendio. Sul posto presente anche personale della polizia stradale e operai dell’Anas. Solo alle 22.10 la circolazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Foto RomaToday. Viaggiava per fortuna senza passeggeri l’della linea 792 andato a fuoco nella serata di oggi sul grandeanulare. Poco prima delle 19.30 il mezzo ha preso fuoco all’altezza del chilometro 54,100 carreggiata esterna del GRA, tra le uscite Lauretina e Pontina.della linea 792 Una fiammata paurosa ed un’alta colonna di fumo nero, visibile da lontano. A lungo le auto in transito sono rimaste incollonate, frenate dal rogo e costrette a viaggiare su un’unica corsia. L’autista, nel frattempo sceso alle prime avvisaglie, aveva avvertito i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno spento l’. Sul posto presente anche personale della polizia stradale e operai dell’Anas. Solo alle 22.10 la circolazione ...

