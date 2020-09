Il caso dei 30 migranti bloccati da dieci giorni su un “bus quarantena” a Udine (Di venerdì 18 settembre 2020) Udine, migranti in quarantena sui bus A Udine una trentina di migranti giunti in Italia dalla rotta balcanica sono stati costretti a dormire a bordo di un pullman per la quarantena Covid. Dormono e mangiano lì da lunedì 7 settembre, in una zona appartata dell’ex ospedale psichiatrico di Sant’Osvaldo, sotto il costante controllo delle forze dell’ordine che impediscono loro di allontanarsi dal veicolo. A loro disposizione sono stati installati due bagni chimici e una pompa per lavarsi. “Una settimana fa i migranti erano circa 70, poi per una quarantina di loro è stato trovato un riparo alternativo grazie all’intervento della Caritas e grazie allo svuotamento parziale della ex caserma Cavarzerani”, spiega a TPI Fabrizio Coresi, policy ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020)in quarantena sui bus Auna trentina digiunti in Italia dalla rotta balcanica sono stati costretti a dormire a bordo di un pullman per la quarantena Covid. Dormono e mangiano lì da lunedì 7 settembre, in una zona appartata dell’ex ospedale psichiatrico di Sant’Osvaldo, sotto il costante controllo delle forze dell’ordine che impediscono loro di allontanarsi dal veicolo. A loro disposizione sono stati installati due bagni chimici e una pompa per lavarsi. “Una settimana fa ierano circa 70, poi per una quarantina di loro è stato trovato un riparo alternativo grazie all’intervento della Caritas e grazie allo svuotamento parziale della ex caserma Cavarzerani”, spiega a TPI Fabrizio Coresi, policy ...

Cresce ancora la curva dei contagi a Sciacca con altri tre casi accertati di persone positive a covid-19. Si tratta di soggetti trentenni, a conferma di come l’età media di chi contrae il virus tende ...

Regina Coeli, i favori di tre agenti ai tifosi laziali detenuti

Piccoli favori che possono cambiare il destino quotidiano di un detenuto. Come far recapitare un «pizzino», riuscire a farsi trasferire di cella con un compagno meno sgradito o rimediare un po’ di fum ...

F1 | Ferrari: piccoli aggiornamenti in Russia

Quando uno ha un problema come la nostra vettura serve più tempo per fare quel passo indietro necessario che serve a riposizionarsi e poi fare dei passi avanti. Noi stiamo lavorando sodo, in maniera ...

