Durante la puntata di Pomeriggio 5, Elisa De Panicis e Mila Suarez annunciano di avere molta complicità e che tra loro sta nascendo qualcosa… Le due ex gieffine si frequentano Dopo il bacio appassionato sul red carpet di Venezia, che ha fatto molto discutere, se non altro per la violazione delle disposizioni di sicurezza anti … L'articolo Grande Fratello, amore tra le due ex coinquiline: "Ci stiamo frequentando" proviene da www.meteoweek.com.

