"Gli hanno mandato gli untori?". Michela Murgia sfregia Flavio Briatore e la Gruber "gode": tutta la loro spocchia (Di venerdì 18 settembre 2020) tutta la spocchia di Michela Murgia, ospite ovviamente di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7 nella puntata di giovedì 17 settembre. In studio si parlava di coronavirus, o meglio di Flavio Briatore. O, meglio ancora, si sparava ad alzo zero contro mister Billionaire, bersaglio prediletto di tutta quell'intellighenzia di sinistra - leggasi, Murgia - indignata per le sue parole su Covid e dintorni. E così ecco che la Gruber serve un'assist alla scrittrice rosso-spinto. La conduttrice ricorda una frase della Murgia, la quale affermava: "Gli untori veri sono quelli arrivati in Sardegna con gli aerei privati che se ne sono fottuti di distanziamento e mascherine". Insomma, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020)ladi, ospite ovviamente di Lillia Otto e Mezzo su La7 nella puntata di giovedì 17 settembre. In studio si parlava di coronavirus, o meglio di. O, meglio ancora, si sparava ad alzo zero contro mister Billionaire, bersaglio prediletto diquell'intellighenzia di sinistra - leggasi,- indignata per le sue parole su Covid e dintorni. E così ecco che laserve un'assist alla scrittrice rosso-spinto. La conduttrice ricorda una frase della, la quale affermava: "Gliveri sono quelli arrivati in Sardegna con gli aerei privati che se ne sono fottuti di distanziamento e mascherine". Insomma, i ...

6000sardine : Ah ovviamente gli astenuti del Parlamento Europeo che non hanno votato per le sanzioni a #Lukashenko chi saranno ma… - Mov5Stelle : A parlare di taglio della democrazia sono proprio quei parlamentari che hanno il 95% di assenze in aula a cui tutti… - Avvenire_Nei : Gli utenti che si sono indignati con #Netflix lanciando una campagna di sabotaggio contro la piattaforma online per… - MatteoLodavo : @CentiTiberio @beppe_grillo Il computer non ci ha tolto nessun lavoro, il lavoro ce lo ho hanno tolto gli industria… - LuigiAssecasa : RT @ManuPalo67: A parlare di taglio della democrazia sono proprio quei parlamentari che hanno il 95% di assenze in aula a cui tutti gli ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli hanno GAVETTONE A DI MAIO IN CAMPANIA,GLI HANNO SCARICAT Sergio Vessicchio Regionali Puglia, le regole anti-Covid al seggio: distanza, matite sanificate, mascherine

Le aziende sanitarie pugliesi - coordinate da Regione e Prefetture - hanno messo a punto un protocollo sanitario e di sicurezza anti-Covid da applicare in occasione delle elezioni referendarie, region ...

Tiziano Ferro lancia un messaggio contro il razzismo: “Sono pronto ad aiutare la famiglia di Willy”

Il cantante ha poi parlato dell’uscita del suo album di cover. Tiziano Ferro ha rilasciato un’intervista al Corriere per parlare del suo album di cover in uscita a breve ma non solo. Il cantante origi ...

Guardia sei tu: “Chi dice che non è cambiato nulla mente sapendo di mentire”. L’appello al voto

Un ultimo incontro, quello di ieri sera in piazza Municipio, per la lista Guardia sei tu prima del rush finale di questa sera in cui, in piazza Castello, Gabriele Sebastianelli, farà il suo ultimo acc ...

Le aziende sanitarie pugliesi - coordinate da Regione e Prefetture - hanno messo a punto un protocollo sanitario e di sicurezza anti-Covid da applicare in occasione delle elezioni referendarie, region ...Il cantante ha poi parlato dell’uscita del suo album di cover. Tiziano Ferro ha rilasciato un’intervista al Corriere per parlare del suo album di cover in uscita a breve ma non solo. Il cantante origi ...Un ultimo incontro, quello di ieri sera in piazza Municipio, per la lista Guardia sei tu prima del rush finale di questa sera in cui, in piazza Castello, Gabriele Sebastianelli, farà il suo ultimo acc ...