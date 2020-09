GF Vip, Elisabetta Gregoraci entra nella Casa: “Sono gasatissima” (Di venerdì 18 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il mistero dello scorso lunedì, che non l’ha vista varcare la Porta Rossa come da programma, la showgirl inizia la sua avventura a partire da questa sera: “Ho voglia di vivere questa esperienza al massimo“. L’atteso ingresso di Elisabetta Gregoraci La quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha fatto il suo debutto lo scorso lunedì, è iniziata nel segno del mistero. Fra il primo gruppo di concorrenti che avrebbe dovuto fare il loro ingresso nella prima puntata spiccava anche il nome di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, però, ha disatteso quanto era in programma con il colpo di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020)ha fatto ufficialmente il suo ingressodel Grande Fratello Vip. Dopo il mistero dello scorso lunedì, che non l’ha vista varcare la Porta Rossa come da programma, la showgirl inizia la sua avventura a partire da questa sera: “Ho voglia di vivere questa esperienza al massimo“. L’atteso ingresso diLa quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha fatto il suo debutto lo scorso lunedì, è iniziata nel segno del mistero. Fra il primo gruppo di concorrenti che avrebbe dovuto fare il loro ingressoprima puntata spiccava anche il nome di. La conduttrice, però, ha disatteso quanto era in programma con il colpo di ...

