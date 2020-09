GDF Udine | sequestrati 65mila litri di Gasolio

Leggi su udine20

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nei giorni scorsi il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza die la locale Sezione Polizia Stradale hanno avviato una serie di controlli congiunti sulle principali arterie viarie della Provincia, concentrandosi in particolar modo nel settore del trasporto internazionale delle merci.Tre equipaggi della Guardia di Finanza e altrettanti della Polizia Stradale, per tre giornate consecutive, hanno operato in sinergia al fine di contrastare i traffici illeciti di prodotti petroliferi del tipo oli lubrificanti, preparazioni lubrificanti e solventi destinati a essere impiegati quali carburanti per autotrazione.I numerosi controlli effettuati lungo le principali arterie viarie della provincia di, con particolare riferimento alle tratte di competenza dell’Autostrada A4 (Torino-Trieste) e dell’intera A23 ...