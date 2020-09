F1 News | Binotto: “Che privilegio fare parte dello stesso team di Schumacher, Todt e Brawn” (Di venerdì 18 settembre 2020) In questo 2020 la Ferrari sta vivendo una delle annate più difficili della propria storia, la peggiore – numeri alla mano – dal 1980. L’uomo che sta cercando di trascinare la rossa fuori dalle secche di questa crisi è Mattia Binotto, che si è dato come orizzonte per tornare al successo il 2022, stagione dell’attesa rivoluzione regolamentare. L’obiettivo dell’attuale team principal di Maranello è quello di riuscire ad aprire un ciclo di vittorie, sulla scia di quanto accadde all’inizio del nuovo millennio, con il quinquennio d’oro 2000-2004. Binotto, entrato in Ferrari nel 1995, era presente all’epoca e ricorda con il sorriso quegli anni ricchi di trionfi. Intervistato dal sito ufficiale della Formula 1, il boss del muretto rosso ha ripercorso ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) In questo 2020 la Ferrari sta vivendo una delle annate più difficili della propria storia, la peggiore – numeri alla mano – dal 1980. L’uomo che sta cercando di trascinare la rossa fuori dalle secche di questa crisi è Mattia, che si è dato come orizzonte per tornare al successo il 2022, stagione dell’attesa rivoluzione regolamentare. L’obiettivo dell’attualeprincipal di Maranello è quello di riuscire ad aprire un ciclo di vittorie, sulla scia di quanto accadde all’inizio del nuovo millennio, con il quinquennio d’oro 2000-2004., entrato in Ferrari nel 1995, era presente all’epoca e ricorda con il sorriso quegli anni ricchi di trionfi. Intervistato dal sito ufficiale della Formula 1, il boss del muretto rosso ha ripercorso ...

