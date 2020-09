Condannata a 3 anni di carcere la poliziotta che arrestò Amanda e Sollecito (Di venerdì 18 settembre 2020) Monica Napoleoni era a capo della squadra omicidi di Perugia quando fu uccisa Meredith. Ora è stata Condannata: la reazione della Knox e di Sollecito. La “superpoliziotta” – ex comandante della squadra omicidi di Perugia – Monica Napoleoni è stata Condannata a tre anni e tre mesi di carcere. La donna, passata agli onori della … L'articolo Condannata a 3 anni di carcere la poliziotta che arrestò Amanda e Sollecito proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 settembre 2020) Monica Napoleoni era a capo della squadra omicidi di Perugia quando fu uccisa Meredith. Ora è stata: la reazione della Knox e di. La “super” – ex comandante della squadra omicidi di Perugia – Monica Napoleoni è stataa tree tre mesi di. La donna, passata agli onori della … L'articoloa 3dilache arrestòproviene da www.meteoweek.com.

